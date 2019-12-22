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أتلانتا يقسو على ميلان بخماسية نظيفة (فيديو)

الرياضة

أتلانتا يقسو على ميلان بخماسية نظيفة (فيديو)
AFP Francesco Scaccianoce
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حقق أتلانتا فوزا عريضا على ضيفه ميلان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل خماسية أتلانتا كل من الأرجنتيني أليخاندرو غويمز في الدقيقة 10، والكرواتي ماريو بازاليتيش في الدقيقة 61، والسلوفيني جوسيب إيليشيش "هدفين" في الدقيقتين 63 و72، والكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 83.

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وبهذا الفوز، صعد أتلانتا إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

المصدر: sportbox

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