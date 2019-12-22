 
مباشر

شاهد.. تمثال إبراهيموفيتش يخسر أنفه ويتغير لونه

الرياضة

شاهد.. تمثال إبراهيموفيتش يخسر أنفه ويتغير لونه
AFP Mark RALSTON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxzx

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش تم تخريبه مرة أخرى في مسقط رأسه في مدينة مالمو.

ونشرت صحيفة "سبورت إكسبرس" صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.

إقرأ المزيد
إزاحة الستار عن تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه (فيديو وصور)
إزاحة الستار عن تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه (فيديو وصور)

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: "لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا".

وكان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إيبرا..

ما تسبب في موجة غضب أسفرت عن محاولات تخريب وتشويه للتمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي بمدينة النجم البالغ 38 عاما، تكريما له .


وأنهى النجم السويدي مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، ويتردد حاليا أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا