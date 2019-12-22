شاهد.. تمثال إبراهيموفيتش يخسر أنفه ويتغير لونه

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش تم تخريبه مرة أخرى في مسقط رأسه في مدينة مالمو.

ونشرت صحيفة "سبورت إكسبرس" صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.

🔥 Скульптура Златана Ибрагимовича уже второй раз пострадала от вандалов. На этот раз футболист лишился мизинца и носа, а золотой окрас статуи полностью сменился на серебряный pic.twitter.com/LMoh4ZheJb — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 22, 2019

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وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: "لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا".

وكان إعلان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إيبرا..

ما تسبب في موجة غضب أسفرت عن محاولات تخريب وتشويه للتمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي بمدينة النجم البالغ 38 عاما، تكريما له .



وأنهى النجم السويدي مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، ويتردد حاليا أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: وكالات