بايرن ميونيخ يقرر الإبقاء على فليك حتى نهاية الموسم

أعلن بايرن ميونيخ الألماني اليوم تعيين هانزي فليك مدربا "حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل"، بعد أن درب النادي البافاري عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان على موقع النادي أن بعد فوز بايرن السبت بهدفين نظيفين على ضيفه فولسبورغ في الجولة 17 من الدوري المحلي "عقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه والبوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي والمدرب هانزي فليك (...) وعلى أثره اتفق بايرن وهانزي فليك أن يبقى الأخير مدربا حتى نهاية الموسم الحالي أقله"، مشيرا إلى أن "تمديدا لعقده إلى ما بعد تلك الفترة "هو خيار صريح لبايرن ميونيخ".

مزيد من التفاصيل 👇https://t.co/cActwGi8KO — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 22, 2019

وقال رومينيغه: "نحن في بايرن سعيدون بعمل هانزي فليك. تحت إشرافه كمدرب، كان التطور داخل المستطيل الأخضر رائعا جدا، إن كان على صعيد جودة أدائنا أو النتائج التي حققناها".

وتابع رومينيغه البالغ 64 عاما "لقد حققنا رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الأبطال (بنسخته الحديثة) الذي بدأ منذ 28 عاما بتحقيقنا ستة انتصارات من ست مباريات في دور المجموعات. وفي البوندسليغا اقتربنا من صدارة الترتيب".

كارل هاينتس رومينجيه: "نحن هنا في #البايرن راضون تمامًا عن ما يقدمه هانسي فليك. ما يقدمه هنا كمدير فني يساهم بشكل كبير في التطور، على الجانبين جودة الأداء وكذلك النتائج خلال المباريات الأخيرة". 🗣 pic.twitter.com/NASpT8kIFq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 22, 2019

وعين فليك، المساعد السابق لكوفاتش، مدربا مؤقتا منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من نوفمبر الماضي، وقاد بايرن منذ استلامه المهمة إلى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.

من جهته، أكد فليك البالغ 54 عاما الذي كان أيضا مساعد المدرب يواكيم لوف الذي قاد ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل "أنا سعيد جدا أن بايرن لا يزال يضع ثقته بي كمدرب. أنا أستمتع بالعمل مع الفريق والجهاز الفني. لقد حققنا مركزا جيدا لننطلق منه في القسم الثاني من الموسم".

فيما أكد صالح حميديتش "حقيقة أن لاعبينا كانوا مقنعين للغاية في الأسابيع القليلة الماضية من حيث طريقة لعبهم والشخصية التي أظهروها، تظهر أننا على المسار الصحيح مع هانزي فليك على رأس الجهاز الفني".

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، كما ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: أ ف ب