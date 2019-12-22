شاهد.. حارس مرمى ينسى نوع الرياضة التي يلعب بها
Globallookpress
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استعان حارس مرمى في مباراة بهوكي الجليد بإحدى تقنيات كرة القدم، عندما أراد منع القرص من دخول مرماه، فقام بركل القرص بعيدا بقدمه اليمنى كما لو كان كرة قدم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة التي نفذها الروسي ميخائيل بيردين حارس مرمى فريق مانيتوبا موس الأمريكي خلال مواجهة سان أنطونيو ريميبيج وهو يركل القرص بعيدا قبل أن يرتطم بلاعب من الفريق المنافس.
Mikhail Berdin folks. I have no words. pic.twitter.com/DhQGG4KPcA— Dave Minuk (@ICdave) December 22, 2019
ونجح بيردين البالغ 21 عاما في إنقاذ شباكه 44 مرة في المباراة قبل أن يساهم في فوز فريقه بنتيجة 6-4.
المصدر: لينتا.رو