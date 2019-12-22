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شاهد.. حارس مرمى ينسى نوع الرياضة التي يلعب بها

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى ينسى نوع الرياضة التي يلعب بها
Globallookpress
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استعان حارس مرمى في مباراة بهوكي الجليد بإحدى تقنيات كرة القدم، عندما أراد منع القرص من دخول مرماه، فقام بركل القرص بعيدا بقدمه اليمنى كما لو كان كرة قدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة التي نفذها الروسي ميخائيل بيردين حارس مرمى فريق مانيتوبا موس الأمريكي خلال مواجهة سان أنطونيو ريميبيج وهو يركل القرص بعيدا قبل أن يرتطم بلاعب من الفريق المنافس.

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ونجح بيردين البالغ 21 عاما في إنقاذ شباكه 44 مرة في المباراة قبل أن يساهم في فوز فريقه بنتيجة 6-4.

المصدر: لينتا.رو

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