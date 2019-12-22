مصر تحصد لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة (فيديو+ صور)

نجح المنتخب المصري للإسكواش بالتتويج بلقب بطولة العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المواجهة النهائية والتي أقيمت في واشنطن.

وفاز في المباراة الأولى المصري كريم عبد الجواد على منافسة الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3-2 من الأشواط بواقع 9-11، 11-4، 8-11، 11-9، 12-10.



وفي اللقاء الثاني حسم المصري علي فرج لقب البطولة بعدما تغلب على منافسة الإنجليزي أدريان وولر بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 11-6، 11-6، 12-14، 11-4.





بهذا الفوز احتفظت مصر حاملة اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالى، كما عادل منتخب الفراعنة الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

And @karimabdelgawad wins a five setter.

Who knew.

On a no let, confirmed by the video ref

Always sad to end such a great match on a decision but it's Egypt, 1/0.

Karim Abdel Gawad v Declan James 9-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-10 (107m) pic.twitter.com/jWQcikup0T — World Squash Champs by SquashSite (@WCsquash) December 21, 2019

Egypt wins the WSF Men’s World Team Squash Championship after beating England 2-0 at the tournament held in Washington D.C. Ambassador Yasser Reda and Mrs. Nahla Reda attended today’s final game and celebrated with the team the milestone victory. Congrats to the Pharaohs 🇪🇬🏆 pic.twitter.com/Nprg1GBu7u — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) December 22, 2019

Egypt have retained their Men's World Team Championship title after getting the better of @englandsr! 🇪🇬



1999 🏆

2009 🏆

2011 🏆

2017 🏆



And now 2019 🏆#WSFMensTeams#WorldTeamsDCpic.twitter.com/yM14prP6MK — WSF Men's World Team Squash Championship (@wsfmensteams) December 22, 2019

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجا ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة تشارك المنتخبان الإنجليزي والمصري برصيد 5 ألقاب.

المصدر: squashegypt.com