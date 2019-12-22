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مصر تحصد لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة (فيديو+ صور)

الرياضة

مصر تحصد لقب بطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة (فيديو+ صور)
twitter \ SquashInfo
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نجح المنتخب المصري للإسكواش بالتتويج بلقب بطولة العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المواجهة النهائية والتي أقيمت في واشنطن.

وفاز في المباراة الأولى المصري كريم عبد الجواد على منافسة الإنجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3-2 من الأشواط بواقع 9-11، 11-4، 8-11، 11-9، 12-10.

وفي اللقاء الثاني حسم المصري علي فرج لقب البطولة بعدما تغلب على منافسة الإنجليزي أدريان وولر بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 11-6، 11-6، 12-14، 11-4.

بهذا الفوز احتفظت مصر حاملة اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالى، كما عادل منتخب الفراعنة الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجا ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة تشارك المنتخبان الإنجليزي والمصري برصيد 5 ألقاب. 

المصدر: squashegypt.com

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