نجم مانشستر سيتي يثير الجدل لارتدائه غطاء الرأس

ظهر النجم الفرنسي بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي عقب الفوز على ليستر سيتي 3-1 مرتديا غطاء للرأس بطريقة أثارت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر زميله بالفريق المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي صورته أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية وطالبه بتفسير لارتدائه غطاء الرأس، ليأتي رد ميندي على سؤال زميله بالقول: "إنها تمطر قليلا فقط".

وانهالت التعليقات والصور الساخرة على مدافع السيتي وتشبيهه بالسيدة العجوز التي تظهر في الأفلام الكوميدية والبرامج الكرتونية.

لكن الأمر تزامن مع نشر ميندي صورته برفقة الطفل الذي رافقه إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة على حسابه في "إنستغرام"، وكان الطفل يرتدي غطاء للرأس بسبب تأثره بالعلاج الكيميائي للتعافي من مرض السرطان.

ولاقت الصورة إعجاب أكثر من 77 ألف شخص من المتابعين له، واعتبر البعض ظهور ميندي بغطاء الرأس كرسالة تضامن مع الطفل المريض.

وكان مانشستر سيتي قد رفع رصيده إلى 38 نقطة، واحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 39 نقطة محافظا على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

المصدر: "تويتر"