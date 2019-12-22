في ليلة تألق استثنائية.. مبابي يبرز أمام مقتحم صغير (فيديو+صور)

خطف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الأضواء من زملائه خلال مواجهتهم الفريق الضيف أميان، السبت، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي ثنائية ونيمار وماورو إيكاردي، في الدقائق 10 و46 و65 و84، بينما قلص ستيفن ميندوزا الفارق لأميان بهدف في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة الباريسية برباعية لهدف.

ويدخل سان جيرمان العطلة الشتوية وهو متقدم بسبع نقاط على أولمبيك مرسيليا في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء، اقتحم طفل صغير أرض الملعب، لتحية مبابي، الذي احتضن الطفل بدوره.

وفاجأ الطفل، مهاجم باريس سان جيرمان، حيث أخرج كتابا من سترته، ليستجيب اللاعب الفرنسي لرغبة الطفل بالتوقيع على الكتاب، قبل أن يغادر أرضية ملعب حديقة الأمراء رفقة الأمن الخاص بالملعب.

The kid ran on to the pitch in a Christmas hat to meet @KMbappe—he came away with a hug and a signed book 🎅 pic.twitter.com/j5FAkCOMSp — B/R Football (@brfootball) December 21, 2019

يذكر أن مبابي احتفل ببلوغه 21 عاما، يوم الجمعة، كما رفع رصيده بثنائيته في شباك أميان إلى 41 هدفا في العام الجاري 2019.

المصدر: وكالات