إنتر ميلان يستعيد الصدارة من يوفنتوس برباعية في شباك جنوى (فيديو)

استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا عريضا على ضيفه جنوى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

وسجل رباعية أصحاب الأرض، البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 31 و71، وروبيرتو جاليارديني في الدقيقة 33، وسيبستيانو إسبوسيتو من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما توقف رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب "الكالتشيو".





المصدر: sportbox