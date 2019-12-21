"الفرعون" صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة فلامينغو في نهائي مونديال الأندية

تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي، وفلامينغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة التشكيلة الأساسية التي وضعها الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة منافسه البرازيلي:

تشكيل الريدز في المباراة النهائية يشهد عودة فان دايك أساسياً 🔴#كأس_العالم_للأندية#ليفربول_فلامينجوpic.twitter.com/1sVXaR6PWo — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 21, 2019

🔴 #ClubWC final team news 🔴



How we line-up this evening 👊 — Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019

وستنطلق المباراة مساء اليوم في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: LFC/twitter