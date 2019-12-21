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"الفرعون" صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة فلامينغو في نهائي مونديال الأندية

الرياضة

AFP Paul ELLIS
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تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي، وفلامينغو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة التشكيلة الأساسية التي وضعها الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة منافسه البرازيلي:

وستنطلق المباراة مساء اليوم في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: LFC/twitter

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