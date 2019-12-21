قيمة نيمار تتراجع في سوق الانتقالات لأول مرة

تشهد قيمة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تراجعا يحدث لأول مرة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار الانتقالات وتقييم اللاعبين في سوق التعاقدات العالمية.

وسلطت الضوء على التقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إذ ذكرت أن الإصابات المتكررة خلال العامين الماضيين وبالتالي غيابه عن الكثير من المباريات، أدى لتراجع قيمته السوقية مع نهاية عام 2019 لتصبح 160 مليون يورو.

ولم يشارك نيمار في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس كوبا أمريكا، كما تغييب عن العديد من المباريات هذا الموسم مع فريقه الفرنسي، ليشارك فقط في 11 مباراة خلال جميع البطولات، مسجلا 8 أهداف في هذا الموسم.

Neymar's transfer market value drops for first time in his career after rocky season with PSG https://t.co/hZKqsKESML — Sun Sport (@SunSport) December 21, 2019

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وبدأ نيمار مسيرته منذ عام 2009 مع سانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في 2013، ومن بعدها إلى باريس سان جيرمان عام 2017، وظلت قيمته في سوق الانتقالات تتزايد على مدار تلك السنوات حتى وصلت إلى القيمة الأعلى على مستوى العالم بـ 222 مليون يورو، في آخر انتقال لفريق العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات