رفع الإيقاف عن بطل العالم المصري في ألعاب القوى

رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" الإيقاف عن المصري إيهاب عبدالرحمن، حامل فضية بطولة العالم، وبالتالي سيتمكن من المشاركة بمنافسات رمي الرمح في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان لها أنها تلقت خطابا من "وادا" والاتحاد الدولي لألعاب القوى يفيد برفع الإيقاف عن عبدالرحمن اعتبارا من 20 يناير 2020، والاكتفاء بفترة توقفه الماضية، التي كان من المفترض أن تنتهي في يوليو العام المقبل، وبذلك بات مؤهلا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

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وحقق عبدالرحمن البالغ 30 عاما فضية بطولة العالم في بكين 2015، وهي أول ميدالية على الإطلاق لمصر في ألعاب القوى في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية.

يذكر أن عبد الحمن قد سقط في اختبار للكشف عن المنشطات وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 سنوات، مما حرمه من المشاركة في أولمبياد ريو 2016 بعد أن كان مرشحا لتحقيق ميدالية.

المصدر: وكالات