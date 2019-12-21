ما يريده غوارديولا قبل التجديد مع مان سيتي

اعتبر المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، أن أي تمديد لعقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي يجب أن يكون مستحقا، على الرغم من قيادته إلى إحراز خمسة ألقاب مهمة في الموسمين الماضيين.

وأوضح الإسباني في تصريحات الجمعة، عشية مباراة القمة ضد ضيفه ليستر سيتي "يتبقى لي عام واحد وعلي دائما أن أستحق تمديد عقدي".

وتابع: "نحن المدربون علينا تحقيق النتائج، في هذا النادي عليك أن تفوز في كرة القدم، وسبق لنا التحدث عن ذلك، الوضع تغير كثيرا، المدربون اليوم، حتى في هذه البلاد، يتم تغييرهم بشكل كبير".

وأضاف: "خلال أربعة أو خمسة أشهر، كم من مدرب تمت إقالته؟ لذا علينا أن نكون صبورين في أداء مهمتنا"، مؤكدا وجود "وقت طويل" قبل نهاية عقده مع النادي المملوك من قبل الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

وينتهي عقد المدرب البالغ 48 عاما مع النادي الشمالي في العام 2021، ويبدو السيتي راغبا في الإبقاء لفترة أطول على المدير الفني الذي تولى مهامه في صيف العام 2016، وقاد الفريق خلال هذه الفترة إلى خمسة ألقاب أبرزها لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

Have to Earn New Deal: Insists Pep Guardiola Amidst Worst Season as Manager https://t.co/ForepJ7F5Rpic.twitter.com/50NeIlefxm — vishal1 (@vishal185526203) December 21, 2019

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لكن السيتي تراجع بعض الشيء في هذا الموسم لصالح وصيف الموسم الماضي ليفربول الذي يتصدر بفارق مريح عن مطارديه (10 نقاط عن ليستر سيتي الثاني و14 نقطة عن مانشستر سيتي قبل انطلاق مباريات المرحلة الثامنة عشرة السبت).

وسبق للمدرب الإسباني أن أبدى رغبته في البقاء مع السيتي لما بعد نهاية عقده، وعاد وشدد في تصريحاته الجمعة على "الوقت الجيد الذي أمضيه هنا، ورغبتي في البقاء لأطول فترة ممكنة".

وتابع غوارديولا: "هذه هي رغبتي، لكنني سأكون واثقا منها فقط في حال كان ذلك الأفضل للنادي وفي حال أرادوا هم (المسؤولون) أن أبقى لفترة أطول".

وأشار إلى أنه في نهاية عقده، سيكون قد أمضى "خمسة أعوام مع ناد واحد (...) سنوات عدة، لذا من المهم أن نكون واثقين من أن القرار هو مثالي للطرفين (...) لهذا لا عجلة، لن ينتهي في ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأمضى غوارديولا قبل الانضمام إلى السيتي، 4 أعوام على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة الإسباني، تلتها ثلاثة مع بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر: " أ ف ب "