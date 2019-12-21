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تسريب من غرفة تحكيم الكلاسيكو.. وريال مدريد يطالب بتسجيلات "الفار" (فيديو)

الرياضة

تسريب من غرفة تحكيم الكلاسيكو.. وريال مدريد يطالب بتسجيلات
AFP JOSEP LAGO
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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن تسريب محتوي تسجيلات غرفة تحكيم الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الأربعاء، والذي شهد جدلا واسعا في عدة حالات تحكيمية.

وكشفت محطة "لاسيكستا" أن ريال مدريد طالب الاتحاد الإسباني بالحصول على تسجيلات صوتية توضح الحديث الذي دار بين حكم الكلاسيكو أليخاندرو هرنانديز ومسؤول نظام الفيديو المساعد "الفار" بورغوس بنغويتشيا، حينما طلب الحكم مساعدة طاقم غرفة "الفار" في اتخاذ القرار.

وكان ريال مدريد قدم احتجاجا رسميا على عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح المدافع رفاييل فاران، الأولى عندما تعرض لضربة في الفخذ من مدافع البرسا كليمونت لينغليت، والثانية عندما جذبه لاعب الوسط إيفان راكيتيتش من قميصه.

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وتم تداول تسريبات لمحتوى ما دار بين حكم المواجهة وطاقم غرفة تحكيم الفيديو المساعد عندما تدخل مدافع برشلونة لينغليت لاعتراض فاران، وتم سماع الحكم وهو يسأل حكام الفيديو: "هل شاهدتم شيئا؟ هل هناك ضربة جزاء؟".

ليرد رئيس غرفة "الفار" : "لا شيء لا شيء … استمر استمر".

ووفقا للوائح فإن الاتحاد الإسباني لن يسمح بنشر هذه التسجيلات، ولكن ريال مدريد قد يرسل ممثلا من النادي لسماعها. 

يذكر أن التعادل السلبي ساد مباراة الكلاسيكو والتي جمعت الريال وبرشلونة على ملعب "كامب نو" في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليغا".

المصدر: وكالات

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