بالفيديو.. هوفنهايم يزيد محن دورتموند بعد انتفاضة متأخرة

قلب هوفنهايم الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند وزاد محنه عندما حول تخلفه إلى فوز ثمين 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ومنح ماريو غوتسه التقدم لبوروسيا دورتموند (17)، ورد هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الأرمني آدميان (79) والكرواتي أندري كراماريتش (87).

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الانفراد بالمركز الثالث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدرين لايبزيغ وبوروسيا مونشغلادباخ اللذين يلعبان السبت، الأول أمام ضيفه أوغسبورغ، والثاني أمام مضيفه هرتا برلين.

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بفارق الأهداف خلف شريكه بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يلاقي فولفسبورغ اليوم، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

المصدر: وكالات