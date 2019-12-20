الروسي تشيريشيف يسجل هدفا رائعا بالكعب في تدريبات "الخفافيش"
نشر نادي فالنسيا الإسباني اليوم الجمعة فيديو لهدف رائع بالكعب سجله نجمه الروسي دينيس تشيريشيف في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة بلد الوليد ضمن الجولة الـ18 من "الليغا" غدا السبت.
Черышев очень соскучился по футболу. Только посмотри на этот голассо пяткой ⚽https://t.co/9QS5nSzmWh— Матч ТВ (@MatchTV) December 20, 2019
📹 инстаграм «Валенсии» pic.twitter.com/jsLk354Zl2
وعاد تشيريشيف البالغ 28 عاما إلى قائمة فالنسيا بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
🦇 Convocatoria @valenciacf para el #RealValladolidValencia 🖤#AmuntValencia 🔝 pic.twitter.com/zRBh0900g6— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) December 20, 2019
ولعب النجم الروسي هذا الموسم 12 مباراة مع "الخفافيش" سجل خلالها هدفين وقام بأربع تمريرات حاسمة.
المصدر: matchtv.ru