الروسي تشيريشيف يسجل هدفا رائعا بالكعب في تدريبات "الخفافيش"

نشر نادي فالنسيا الإسباني اليوم الجمعة فيديو لهدف رائع بالكعب سجله نجمه الروسي دينيس تشيريشيف في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة بلد الوليد ضمن الجولة الـ18 من "الليغا" غدا السبت.

Черышев очень соскучился по футболу. Только посмотри на этот голассо пяткой ⚽https://t.co/9QS5nSzmWh



📹 инстаграм «Валенсии» pic.twitter.com/jsLk354Zl2 — Матч ТВ (@MatchTV) December 20, 2019

وعاد تشيريشيف البالغ 28 عاما إلى قائمة فالنسيا بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

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ولعب النجم الروسي هذا الموسم 12 مباراة مع "الخفافيش" سجل خلالها هدفين وقام بأربع تمريرات حاسمة.

المصدر: matchtv.ru