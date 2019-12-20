 
مباشر

الروسي تشيريشيف يسجل هدفا رائعا بالكعب في تدريبات "الخفافيش"

الرياضة

الروسي تشيريشيف يسجل هدفا رائعا بالكعب في تدريبات
Gettyimages.ru Juan Manuel Serrano Arce
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxqd

نشر نادي فالنسيا الإسباني اليوم الجمعة فيديو لهدف رائع بالكعب سجله نجمه الروسي دينيس تشيريشيف في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة بلد الوليد ضمن الجولة الـ18 من "الليغا" غدا السبت.

وعاد تشيريشيف البالغ 28 عاما إلى قائمة فالنسيا بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد
شاهد.. هدف سواريز العالمي
شاهد.. هدف سواريز العالمي "بالكعب" في شباك ريال مايوركا

ولعب النجم الروسي هذا الموسم 12 مباراة مع "الخفافيش" سجل خلالها هدفين وقام بأربع تمريرات حاسمة.

المصدر: matchtv.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا