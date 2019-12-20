 
مباشر
عاجل
مراسلنا: متظاهرون يحرقون مقرات حزبية في مدينة الناصرية جنوبي العراق

رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في السعودية (صور)

الرياضة

رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في السعودية (صور)
Juventusfcar/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxpk

أعلن نادي يوفنتوس أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي عريق بعالم الساحرة المستديرة.

وسيواجه يوفنتوس فريق لاتسيو بمباراة كأس السوبر الإيطالي 2019 بعد غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف يوفنتوس لاغتنام فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفال بالتراث العربي، والخط العربي، وذلك بكتابة أسماء نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخط العربي.

كما سيحمل رقم كل لاعب بالفريق، تصميما مختلفا، حيث سيضم الرقم بداخله كتابة عربية لكلمة "يوفنتوس"، بخط عربي خاص.

وقال جورجيو ريتشي المدير المالي ليوفنتوس، إن "بهذه الخطوة يثبت يوفنتوس مرة أخرى، أنه قريب من جماهيره في كل أنحاء العالم".

وعملت شركة أديداس المصنعة لقميص يوفنتوس مع الخطاط والفنان السعودي شاكر كاشغري، الذي صمم هذه النسخة الخاصة من القميص.

إقرأ المزيد
شاهد.. رونالدو وزملاؤه يشدون الرحال إلى السعودية استعدادا للسوبر الإيطالي
شاهد.. رونالدو وزملاؤه يشدون الرحال إلى السعودية استعدادا للسوبر الإيطالي

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا