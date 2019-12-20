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نادال يضرب موعدا مع تسيتسيباس بنهائي بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي (فيديو)

الرياضة

نادال يضرب موعدا مع تسيتسيباس بنهائي بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي (فيديو)
AFP
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تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، إلى نهائي بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي بعد فوزه على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين نظيفتين اليوم الجمعة.

واحتاج الإسباني لساعة ونصف للفوز على خاتشانوف، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3.

وسيواجه نادال، في المباراة النهائية، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي فاز اليوم على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بطل النسخة الماضية، 3-6 و7-6 و6-4.

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ويلعب خاتشانوف مع دحوكوفيتش لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

وتعد هذه هي النسخة العاشرة من البطولة التي تقام في نهاية كل عام.

المصدر: rsport.ria.ru

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