نادال يضرب موعدا مع تسيتسيباس بنهائي بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي (فيديو)
تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، إلى نهائي بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي بعد فوزه على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين نظيفتين اليوم الجمعة.
واحتاج الإسباني لساعة ونصف للفوز على خاتشانوف، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3.
بمجموعتين من دون رد.. #نادال يبلغ نهائي #بطولة_مبادلة_العالمية_للتنس بفوزه على الروسي خاشانوف.. #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/RxDvgdEOXE— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2019
وسيواجه نادال، في المباراة النهائية، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي فاز اليوم على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بطل النسخة الماضية، 3-6 و7-6 و6-4.
مباراة عنوانها المتعة والإبداع..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2019
اليوناني #تسيتسيباس يقصي المصنف ثاني عالمياً #ديوكوفيتش بمجموعتين مقابل واحدة ويبلغ نهائي #بطولة_مبادلة_العالمية_للتنسpic.twitter.com/cWolmT7Wih
ويلعب خاتشانوف مع دحوكوفيتش لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.
وتعد هذه هي النسخة العاشرة من البطولة التي تقام في نهاية كل عام.
المصدر: rsport.ria.ru