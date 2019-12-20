غدا.. النزال "الثأري" المنتظر بين البطل العالمي بدر هاري و"الوحش" فيرهوفن (فيديو)

سيكون المغربي بدر هاري البطل العالمي في الكيك بوكسينغ مرة أخرى في موعد طال انتظاره حيث سيخوض نزالا تاريخيا أمام "الوحش" الهولندي ريكو فيرهوفن غدا السبت، في مدينة أرنهيم الهولندية.

ويندرج النزال المرتقب في الوزن الثقيل ضمن بطولة GLORY Collision 2، وسيقام على حلبة "جيل ردوم" في هولندا.

ويسعى بدر هاري خلال النزال الذي سيجمعه بريكو، للثأر بعد هزيمته في آخر مواجهة بينهما عام 2016، حين قرر المقاتل المغربي الانسحاب، إثر تعرضه لكسر على مستوى المرفق الأيمن.

وأكد البطل المغربي سابقا، أنه استعد بما فيه الكفاية لهذا النزال التاريخي، ومن بين أهدافه الأساسية، تحقيق الفوز على ريكو، متوعدا إياه بإسقاطه بالضربة القاضية.

ويعتبر النزال من بين أكبر النزالات العالمية التي ستشهد إقبالا جماهيريا غفيرا، وتغطية إعلامية من طرف أكثر من 50 قناة تلفزيونية عالمية.

وسيقام النزال السبت في حوالي الساعة 9:30 مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة 12:30 بتوقيت موسكو.

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وذكرت تقارير إخبارية هولندية، الخميس، أن السلطات المحلية تخشى حدوث "معارك مسلحة" بين مناصري المغربي والهولندي، على هامش النزال المرتقب، ويخشى مسؤولو الأمن في المدينة تكرار الأحداث التي رافقت نزال الطرفين قبل 3 سنوات.

وأشارت السلطات الهولندية إلى أنها تعمل على زيادة الإجراءات الأمنية وتعزيزها في نقاط مختلفة من مدينة أرنهيم، لتفادي وقوع اصطدامات بين محبي البطلين.

المصدر: وكالات