نجم بايرن ميونخ يلعب بقمصان "تقليد" بسبب حجمه

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البرازيلي فيليب كوتينيو يشارك مع بايرن ميونخ الألماني منذ بداية الموسم بقمصان مقلدة وليست النسخة الأصلية التي يرتديها باقي اللاعبين في الفريق.

وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط المنضم إلى صفوف الفريق البافاري في الانتقالات الصيفية للموسم الجاري على سبيل الإعارة، وجد القمصان الأصلية المخصصة للاعبين لا تناسبه بسبب مقاسها الكبير، لذا لجأ إلى النسخة المقلدة المخصصة لمقاس الأطفال الموجودة في المتاجر الرسمية للنادي وشركة "أديداس" الراعية.

Philippe Coutinho has to wear a child's Bayern Munich replica home shirt rather than adidas' authentic jersey because shirt doesn't fit on-loan star https://t.co/ySc9WT18D3 — MailOnline Sport (@MailSport) December 18, 2019

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وتمتاز قمصان لاعبي بايرن ميونخ الأصلية بخفة وزنها، كما أنها تجف بشكل أسرع من النسخة التي يتم بيعها للجماهير في المتاجر الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرق بين قميص كوتينيو وباقي زملائه في الملعب كان ملحوظا من قبل الجمهور.

وتعمل حاليا الشركة المسؤولة عن قمصان بايرن ميونخ، على توفير مقاسات خاصة تتلاءم مع حجم كوتينيو البالغ 27 عاما بعد عودة عجلة المنافسات للدوران عقب فترة توقف العطلة الشتوية.

وسجل كوتينيو 7 أهداف، وقام بـ7 تمريرات حاسمة، في 21 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المنافسات المحلية والأوروبية.

المصدر:dailymail.co.uk