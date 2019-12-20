شارابوفا تتوج بلقب بطولة مبادلة العالمية وتستلهم من نادال

توجت اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بلقب بطولة مبادلة العالمية الاستعراضية للتنس، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس.‫

وتمكنت شارابوفا من تحقيق لقب البطولة بعد تغلبها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش، بواقع مجموعتين دون مقابل 6-4 و 7-5.

وتقام مباراة واحدة فقط لدى السيدات كل عام في أبوظبي على هامش بطولة مبادلة العالمية للتنس، وتتوج باللقب اللاعبة الفائزة بالمباراة.

وأكدت شارابوفا أنها "لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، ولم تفكر حتى اللحظة بموعد اعتزالها رغم معاناتها من إصابات متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019".

وخاضت المصنفة أولى عالميا سابقا غمار ثماني بطولات فقط خلال عام 2019، لعبت خلالها 15 مباراة.

.@MariaSharapova was back in action at the @MubadalaWTC for a exhibition match, claiming a 6-4, 7-5 win over Ajla Tomljanovic.



[📸: Getty] pic.twitter.com/9zfc3mtpJw — WTA Russians (@WTArussians) December 20, 2019

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ولم تكشف الروسية التي تراجعت إلى التصنيف 131 عالميا تفاصيل عن مدى إصابتها في الكتف، مؤكدة أنها "شعرت بخير" عقب مباراتها مع تومليانوفيتش، فيما لم ترفع سقف توقعاتها للدورة بعد غيابها لأربعة أشهر عن الملاعب.

ويبدو أنه ضمن مخططات "الحسناء" الروسية المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل، إلا أنها أكدت عدم نيتها المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وستخوض شارابوفا البالغة 32 عاما بعض المباريات الاستعراضية في جزيرة هاواي الأمريكية قبل التوجه إلى أستراليا حيث تخطط لخوض بعض المباريات التحضيرية قبل افتتاح الموسم في ميلبورن.

واعترفت شارابوفا المتوجة في أستراليا عام 2008 أنها تستلهم من نادال صاحب 19 بطولة كبرى، الذي عانى في مسيرته من العديد من الإصابات، قائلة: "أنا مندهشة من مسيرته، أعتقد أنها تعلقت كثيرا بالذكاء الاستراتيجي لجدول مبارياته".

وتابعت: "من وجهة نظره، يحب أن يشعر بثقة عالية في العديد من المباريات، ولكن عليك أن تكون بصحة جيدة لتقوم بذلك، لذا عليك أن تتخذ القرارات الصائبة، ومما لا شك فيه، بإمكاني أن أتعلم منه في هذا المجال".

المصدر: وكالات