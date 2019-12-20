قطر والجزائر تتفوقان.. وبلجيكا تحصد لقب منتخب العام من "الفيفا"

حصدت بلجيكا لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر الخميس، متفوقة على فرنسا بطلة العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.

فيما تقدمت إنجلترا للمركز الرابع خلف البرازيل، واحتلت الأوروغواي المركز الخامس.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز التاسع، متفوقا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشر هذا العام، بينما جاءت سويسرا في المركز 12 والدنمارك 16.

وكانت قطر، التي ستستضيف مونديال 2022، أكثر المنتخبات تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آسيا، بتقدمها 38 مركزا لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.

وتقدمت الجزائر، بطلة إفريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.

المصدر: "رويترز"