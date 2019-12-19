شاهد.. ماني يغني "الملك المصري" لصلاح ويوجه رسالة للجماهير المصرية

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي خلال لقاء قصير مع أحد الإعلاميين المصريين، عدم وجود مشاكل بينه وبين زميله في "الريدز" المصري محمد صلاح.

ونشر الإعلامي المصري محمد الجزار، فيديو يجمعه مع ماني أثناء مونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ماني عند سؤاله عن وجود مشاكل مع صلاح: "أي مشاكل؟"، قبل أن يردد أغنية الملك المصري الشهيرة التي ترددها جماهير ليفربول.

ووجه ماني رسالة للجمهور المصري قائلا: "واصلوا دعم صلاح هو يفعل كل شيء من أجل مصر ويقاتل من أجلكم، أراكم قريبا في مصر".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتواجد النجم السنغالي بمصر في الشهر المقبل لحضور حفلة توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية 21 ديسمبر الجاري، بعد تغلبه على مونتيرى المكسيكى، بنتيجة 2-1، وسيواجه على لقب البطولة بعد غد السبت فريق فلامينغو البرازيلى الذي تغلب بدوره في نصف النهائي الثاني على الهلال السعودي 3-1.

المصدر: وكالات