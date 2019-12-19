"الفيفا" يوقف رئيس الاتحاد البنمي السابق مدى الحياة

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عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" آرييل ألفارادو الرئيس السابق للاتحاد البنمي للعبة بالإيقاف مدى الحياة، وغرمه بـ500 ألف فرنك سويسري (510300 دولار) بعد إدانته بالرشوة.

وخضع ألفارادو لتحقيق بشأن مباريات نظمها الاتحاد البنمي بالإضافة إلى عقود البث التلفزيوني والتسويق في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بين عامي 2009 و2011.

وذكرت الغرفة القضائية للجنة القيم المستقلة في "الفيفا" أن عقوبة الإيقاف على ألفارادو ستطبق بأثر فوري.

❌ ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Федерации футбола Панамыhttps://t.co/vZC8VHePatpic.twitter.com/X01Ewq8OSi — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 19, 2019

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المصدر: رويترز