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بالفيديو.. مكّة بطلة إعلان جديد "للفرعون" صلاح يحقق مشاهدات قياسية

الرياضة

بالفيديو.. مكّة بطلة إعلان جديد
AFP Paul ELLIS
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نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فيديو لإعلان جديد شارك فيه برفقة ابنته مكة لصالح إحدى الشركات العالمية.

ونشر "الفرعون" الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي غضون ثلاث ساعات لامس عدد مشاهديه 500 ألف على حساب صلاح الرسمي في إنستغرام.

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وشاركت مكة والدها دور البطولة في الفيديو، حيث يتفق صلاح مع الشركة لتأتي بهدية لابنته، وحين وصلت الهدية، قدمها النجم المصري لمكة وهي عبارة عن حذاء رياضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مكة في إعلان مع صلاح، حيث شاركته في إعلان فودافون مصر وحقق عدد مشاهدات هائلا.

المصدر: إنستغرام




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