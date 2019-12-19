بلجيكا تحصد لقب منتخب العام من "الفيفا".. وتقدم لافت لقطر والجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي، باحتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر اليوم متفوقة على فرنسا بطل العالم.

وفازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.

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وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022، أكثر المنتخبات تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آسيا، بتقدمها 38 مركزا لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.

وتقدمت الجزائر، بطلة إفريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات عالميا، كالتالي:



1- بلجيكا



2- فرنسا



3- البرازيل



4- إنجلترا



5- أوروغواي



6- كرواتيا



7- البرتغال



8- إسبانيا



9- الأرجنتين



10- كولومبيا



أول 10 منتخبات في إفريقيا:



1- السنغال



2- تونس



3- نيجيريا



4- الجزائر



5- المغرب



6- غانا



7- مصر



8- الكاميرون



9- مالي



10- الكونغو الديموقراطية



أول 10 منتخبات في آسيا:



1- اليابان



2- إيران



3- كوريا الجنوبية



4- أستراليا



5- قطر



6- السعودية



7- العراق



8- الإمارات



9- الصين



10- سوريا

المصدر: وكالات