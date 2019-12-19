مجلس الإشراف على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بصدد الطعن في قرارات "وادا"

قرر مجلس الإشراف على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" اليوم الخميس، الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والطعن في قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا".

ورفض مجلس الإشراف على "روسادا" قرار اللجنة التنفيذية في "وادا"، بفرض عقوبات على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات لاتهامها بالتلاعب بقاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وقال ألكسندر إيفليف، رئيس مجلس الإشراف على "روسادا"، للصحفيين اليوم الخميس: "قررنا رفض قرار "وادا"، وسنقدم توصيتنا إلى الاجتماع العام لـ"روسادا". سيتم ذلك في غضون 10 - 15 يوما وبعد ذلك، ستكون الكرة في ملعب "وادا"، وسنتابع القضية بشكل قانوني".

❗️ Набсовет РУСАДА представит рекомендацию собранию через 10-15 днейhttps://t.co/GdWwL73tpFpic.twitter.com/8lHwTA48MJ — РИА Новости Спорт (@rsportru) December 19, 2019

إقرأ المزيد

ويفتح قرار مجلس الإشراف الطريق لحل النزاع بين "وادا" و"روسادا" في محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وأقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، بإجماع أعضائها الـ12 في الـ9 من الشهر الجاري، توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وسيكون قرار الوكالة قابلا للطعن فيه خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، أو اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: sport-interfax.ru