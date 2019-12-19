رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع الياباني مينامينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الخميس انضمام الياباني تاكومي مينامينو إلى صفوفه من سالزبورغ النمساوي، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 9,5 ملايين دولار.

وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي البالغ 24 عاما إلى صفوف متصدر ترتيب الدوري "البريمرليغ"، بعقد قدرت التقارير أنه لأربعة مواسم ونصف الموسم، بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراتي فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب التقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.

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وأكد ليفربول في بيان: "التوصل إلى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع افتتاح الميركاتو الشتوي للأندية الأوروبية.

وانضم الياباني إلى صفوف سالزبورغ في يناير 2015 آتيا من صفوف سيريزو أوساكا الياباني.

وخاض مع الفريق 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفا، كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفا.

ويتواجد ليفربول حاليا في الدوحة حيث يشارك في كأس العالم للأندية، وفاز الأربعاء على مونتيري المكسيكي 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع، ما أهله الى المباراة النهائية لملاقاة فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية السبت على ستاد خليفة الدولي.

المصدر: "أ ف ب"