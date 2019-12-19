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بالصور.. لليوم الثالث على التوالي نجم المنتخب البرازيلي وزوجته يزوران المواقع الأثرية المصرية

الرياضة

بالصور.. لليوم الثالث على التوالي نجم المنتخب البرازيلي وزوجته يزوران المواقع الأثرية المصرية
RT
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استقبلت منطقة آثار سقارة المصرية لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم الشهير داني ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز

واصطحب الثنائي البرازيلي صبري فرج ومحمد يوسف من إدارة آثار سقارة في جولة بالمنطقة زاروا خلالها الهرم المدرج ومقبرة نمتى مس ومقبرة واحتي، التي تم اكتشافها من قبل بعثة أثرية مصرية في ديسمبر 2018.

بالصور.. لليوم الثالث على التوالي نجم المنتخب البرازيلي وزوجته يزوران المواقع الأثرية المصرية
RT
بالصور.. لليوم الثالث على التوالي نجم المنتخب البرازيلي وزوجته يزوران المواقع الأثرية المصرية
RT
بالصور.. لليوم الثالث على التوالي نجم المنتخب البرازيلي وزوجته يزوران المواقع الأثرية المصرية
RT

وأعرب النجم البرازيلي وزوجته عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي يعتبر أول بناء حجري في العالم كما أبدوا إعجابهم بجمال وروعة التماثيل التي تزين مقبرة واحتي وألوان ومناظر المقبرة المتميزة.

ثم توجها إلى منطقة آثار دهشور وكان في استقبالهم جاد الرب وياسمين علاء الدين من إدارة آثار دهشور حيث قاموا بزيارة الهرم الجنوبي للملك سنفرو من الداخل وقد انبهروا ببناء الهرم وبتصميمه الداخلي.

كما قاموا بزيارة هرم سنفرو الشمالي من الخارج والتقطوا الصور التذكارية للمنطقة وأهراماتها التي تقف شاهدا على حضارة مصر العريقة.

المصدر: RT

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