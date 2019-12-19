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شاهد.. سيرينا ويليامز تتلقى درسا في الملاكمة على يد الأسطورة تايسون

الرياضة

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خضعت بطلة التنس العالمية سيرينا ويليامز، التي تتحضر لخوض الموسم الجديد، لحصة تدريبية في الملاكمة تحت إشراف بطل الملاكمة العالمي السابق مايك تايسون.

ونشر أسطورة الملاكمة البالغ 53 عاما على حسابه في "تويتر" فيديو يظهر فيه رفقة سيرينا، وهي تؤدي بعض اللكمات تحت توجيهاته.

وكانت المديرة التنفيذية لاتحاد WWE، ستيفاني مكمان قد صرحت، بأنها على استعداد لفعل أي شيء من أجل جلب نجمة التنس ويليامز المصنفة عاشرا عالميا إلى حلبة المصارعة.

ولم تفز سيرينا البالغة 37 عاما بأي مجموعة في المباريات النهائية الأربع بالبطولات الكبرى، منذ عودتها من فترة الإنجاب في سبتمبر 2017.

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يعد تايسون أحدث أبطال العالم للملاكمة في الوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة عام 1987 ثم انقطعت مسيرته الرياضية عام 1992 حينما سجن بتهمة الاغتصاب، وعاد تايسون إلى حلبة الملاكمة عام 1995 واستمرت مسيرته فيها حتى عام 2005.

خاض تايسون 58 نزالا، فاز في 50 منها (منها 40 نزالا بالضربة القاضية)، وخسر ستة نزالات على مدار 20 عاما.

المصدر: twitter\MikeTyson

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