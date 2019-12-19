قرعة نارية.. ديربي مانشستر يشعل نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بكرة القدم، عن مواجهة نارية في دور نصف النهائي، تجمع بين مانشستر يونايتد وجاره اللدود مانشستر سيتي.

وانتهت مباريات دور الثمانية بتأهل السيتي على حساب أكسفورد يونايتد، بعد تغلبه عليه 3-1، وليستر سيتي بفوزه على إيفرتون بركلات الترجيح.

أما ليفربول فقد ودع البطولة بعد إشراكه اللاعبين الشباب ضد أستون فيلا لينتصر الأخير 5-0، وصعد مانشستر يونايتد بتخطي كوليشستر بثلاثية نظيفة.

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وتقام مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي أحد يومي 7 و8 يناير المقبل، حيث يستضيف ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" مباراة ذهاب نصف النهائي، فيما ستجمع المباراة الأخرى بين أستون فيلا وليستر سيتي حيث سيكون الأخير صاحب الأرض في مباراة الذهاب.

فيما تقام مباراتا الإياب أحد يومي 28 و29 من الشهر ذاته، حيث سيكون مانشستر سيتي صاحب الأرض في مباراة العودة، أما ملعب فيلا بارك فيستضيف مباراة الإياب أمام ليستر سيتي.

المصدر: وكالات