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بالفيديو.. مشادة كلامية بين مدربي ليفربول ومونتيري

الرياضة

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مدربي ليفربول ومونتيري
AFP GIUSEPPE CACACE
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دخل المدربان الألماني يورغن كلوب والأرجنتيني أنطونيو محمد بمشادة كلامية خلال مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي الأربعاء في نصف نهائي مونديال الأندية والذي انتهى لمصلحة "الريدز" 2-1.

وطالب مدرب مونتيري الحكم بطرد لاعب ليفربول جو غوميز بسبب تدخلاته، في الشوط الثاني عند الدقيقة 77، ما أثار غضب كلوب الذي اعترض على أنطونيو بحدة أمام الكاميرات.

ودخل المدربان في مشادة كلامية، وسط ردة فعل ساخرة من كلوب تجاه مدرب مونتيري، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لكل منهما.

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وقال أنطونيو محمد في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "بالنسبة لي، كان من المفترض أن يحصل جو غوميز على بطاقة حمراء، خاصة بعد ارتكابه الخطأين الأول والثاني".

واختتم: "تحدثت مع الحكم بشأن ذلك الأمر، ربما يكون لقميص ليفربول ثقل أكبر وبالتالي لم يتم طرد لاعبهم، غوميز".

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد تغلبه على مونتيري 2-1 وسيواجه ليفربول في نهائي المسابقة التي تستضيفها قطر، السبت، فلامينغو البرازيلي الفائز بدوره على الهلال السعودي في نصف النهائي الثاني بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات

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