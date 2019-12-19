بالفيديو..الأندية الأوروبية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

حرص العديد من الأندية الأوروبية ذات الشعبية الواسعة في الوطن العربي على الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على حساباتها في مواقع التواصل، كنوع من التقرب من الجماهير العربية.

ونشر حساب ليفربول الإنجليزي على "تويتر" 7 كلمات فقط من أصل 12,302,912 كلمة في اللغة العربية استخدمها لوصف لاعبي "الريدز" في اليوم العالمي للغة العربية، مرفقا التغريدة بمقطع فيديو يوضح الكلمات السبع التي تشكل حروفها الأولى مجتمعة اسم النادي الأحمر( لامع، يافع، فائز، رزين، بارع، واثق، لن تسير وحدك أبدا "شعار الفريق").

7⃣ كلمات فقط من أصل 12,302,912 كلمة في اللغة العربية استخدمناها لوصف لاعبي الريدز في #اليوم_العالمي_للغة_العربية 🔴



لغة عظيمة! 😍 pic.twitter.com/E3pxfrFcjh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 18, 2019

فيما اقترح حساب برشلونة الإسباني من جماهيره بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية إعراب الجملة التالية: "برشلونة أكثر من مجرد ناد"، مع اقتراح بالاستعانة بمجمع اللغة العربية مع الإشارة لحساب الأخير على "تويتر".

🙌 بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية، نقترح عليكم إعراب الجملة التالية: "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ" 👍



📌 يمكنكم الاستعانة بمجمع اللغة العربية @m_arabia 🙂 pic.twitter.com/3X31tH0uns — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 18, 2019

وعلى حساب بايرن ميونخ الألماني كتب :"شَغَفٌ، حُبُّ وعَرَاقَةُ...نحتفل معكم في اليوم العالمي للغة العربية هذا العام بأسلوب جماهير البايرن التي تُزيّن مدرجاتنا بشغفها دائما"، مرفقا التغريدة بفيديو يظهر ترجمة باللغة العربية لنشيد جماهير بافاريا.

وتفاعل حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغريدة قال فيها: "الحَسْمُ ..الأَمانُ..السُّرْعَةِ ..القوَّةُ .. لم نجد أفضل من لغة الضاد لوصف لاعبي يونايتد في اليوم العالمي للغة العربية".

الحَسْمُ 👌



الأَمانُ 🔒



السُّرْعَةِ ⚡️



القوَّةُ 💪



لم نجد أفضل من لغة الضاد لوصف لاعبي #يونايتد في #اليوم_العالمي_للغة_العربية ✨ pic.twitter.com/9hQtKQo1og — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 18, 2019

فيما زين حساب إنتر ميلان الإيطالي شعار النادي بحروف اللغة العربية مرفقة بالنص الآتي:"لله درُّ لسان الضاد منزلة... فيها الهدى والندى والعلم ماكانا".

مضيفا: "يسعدنا دائما التواصل معكم باللغة العربية، لما يمثله الوطن العربي من قيمة كبيرة في استراتيجية إنتر للتواصل مع المشجعين حول العالم".

"لله درُّ لسان الضاد منزلة... فيها الهدى والندى والعلم ماكانا"



يسعدنا دائمًا التواصل معكم باللغة العربية، لما يمثله الوطن العربي من قيمة كبيرة في استراتيجية إنتر للتواصل مع المشجعين حول العالم. 🖤💙#اليوم_العالمي_للغة_العربية#أخوة_حول_العالمpic.twitter.com/LcA6OzJv12 — إنتر (@Inter_ar) December 18, 2019

ويحتفل العالم كل سنة في الـ18 من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، القاضي بإدخال اللغة العربية ضمن قائمة اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

المصدر:"تويتر"