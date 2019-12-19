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بالفيديو..الأندية الأوروبية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الرياضة

بالفيديو..الأندية الأوروبية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
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حرص العديد من الأندية الأوروبية ذات الشعبية الواسعة في الوطن العربي على الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على حساباتها في مواقع التواصل، كنوع من التقرب من الجماهير العربية.

ونشر حساب ليفربول الإنجليزي على "تويتر" 7 كلمات فقط من أصل 12,302,912 كلمة في اللغة العربية استخدمها لوصف لاعبي "الريدز" في اليوم العالمي للغة العربية، مرفقا التغريدة بمقطع فيديو يوضح الكلمات السبع التي تشكل حروفها الأولى مجتمعة اسم النادي الأحمر( لامع، يافع، فائز، رزين، بارع، واثق، لن تسير وحدك أبدا "شعار الفريق").

فيما اقترح حساب برشلونة الإسباني من جماهيره بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية إعراب الجملة التالية: "برشلونة أكثر من مجرد ناد"، مع اقتراح بالاستعانة بمجمع اللغة العربية مع الإشارة لحساب الأخير على "تويتر".

وعلى حساب بايرن ميونخ الألماني كتب :"شَغَفٌ، حُبُّ وعَرَاقَةُ...نحتفل معكم في اليوم العالمي للغة العربية هذا العام بأسلوب جماهير البايرن التي تُزيّن مدرجاتنا بشغفها دائما"، مرفقا التغريدة بفيديو يظهر ترجمة باللغة العربية لنشيد جماهير بافاريا.

وتفاعل حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغريدة قال فيها: "الحَسْمُ ..الأَمانُ..السُّرْعَةِ ..القوَّةُ .. لم نجد أفضل من لغة الضاد لوصف لاعبي يونايتد في اليوم العالمي للغة العربية".

فيما زين حساب إنتر ميلان الإيطالي شعار النادي بحروف اللغة العربية مرفقة بالنص الآتي:"لله درُّ لسان الضاد منزلة... فيها الهدى والندى والعلم ماكانا".

مضيفا: "يسعدنا دائما التواصل معكم باللغة العربية، لما يمثله الوطن العربي من قيمة كبيرة في استراتيجية إنتر للتواصل مع المشجعين حول العالم". 

ويحتفل العالم كل سنة في الـ18 من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، القاضي بإدخال اللغة العربية ضمن قائمة اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

المصدر:"تويتر"

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