محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية
AFP Paul ELLIS
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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة التشكيلة الأساسية التي وضعها الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة منافسه المكسيكي:
⭐️ TEAM NEWS for our #ClubWC semi-final ⭐️— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019
Virgil van Dijk is out due to illness.
وستنطلق المباراة مساء اليوم في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.