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محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية

الرياضة

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية
AFP Paul ELLIS
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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة التشكيلة الأساسية التي وضعها الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة منافسه المكسيكي:

وستنطلق المباراة مساء اليوم في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: LFC/twitter

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