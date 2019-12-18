رصد عبارتين مثيرتين على حافلتي ريال مدريد لدى وصولهما إلى برشلونة قبيل الكلاسيكو

وصلت حافلتا ريال مدريد إلى فندق صوفيا في برشلونة، والذي يبتعد أمتارا قليلة عن ملعب "كامب نو" الذي سيستضيف "كلاسيكو الأرض"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حافلتي ريال مدريد حملتا عبارتين مثيرتين وهما: "العدو هو الخوف"، و"لتكن القوة معك".

⚽🚌 El autobús del Real Madrid sin distintivos... pero con dos mensajes contra el miedo https://t.co/4e7CsNsvZe 📹 @LuisferLopez78#ElClasico — MARCA (@marca) December 18, 2019

وأضافت أن ريال مدريد هو من اختار وضع تلك العبارات على الحافلات الخاصة بالفريق في كتالونيا.

Barcelona y Real Madrid irán juntos desde el hotel hasta el Camp Nou https://t.co/p8t7hWl0tR#ElClasicopic.twitter.com/SH6BRCog68 — MARCA (@marca) December 16, 2019

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وتعد هذه المرة الأولى التي يتقاسم فيه الغريمان نفس فندق الإقامة قبل مباراة الكلاسيكو، ويأتي ذلك نظرا لدعوات للتجمهر، بعدما دعت منصة "تسونامي الديمقراطية"، المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، لتنظيم وقفة احتجاجية وفعاليات في محيط ملعب "كامب نو" تزامنا مع الكلاسيكو.

المصدر: marca