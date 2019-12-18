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رصد عبارتين مثيرتين على حافلتي ريال مدريد لدى وصولهما إلى برشلونة قبيل الكلاسيكو

الرياضة

رصد عبارتين مثيرتين على حافلتي ريال مدريد لدى وصولهما إلى برشلونة قبيل الكلاسيكو
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وصلت حافلتا ريال مدريد إلى فندق صوفيا في برشلونة، والذي يبتعد أمتارا قليلة عن ملعب "كامب نو" الذي سيستضيف "كلاسيكو الأرض"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حافلتي ريال مدريد حملتا عبارتين مثيرتين وهما: "العدو هو الخوف"، و"لتكن القوة معك".

وأضافت أن ريال مدريد هو من اختار وضع تلك العبارات على الحافلات الخاصة بالفريق في كتالونيا.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يتقاسم فيه الغريمان نفس فندق الإقامة قبل مباراة الكلاسيكو، ويأتي ذلك نظرا لدعوات للتجمهر، بعدما دعت منصة "تسونامي الديمقراطية"، المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، لتنظيم وقفة احتجاجية وفعاليات في محيط ملعب "كامب نو" تزامنا مع الكلاسيكو.

المصدر: marca

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