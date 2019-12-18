الياباني مينامينو يجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى ليفربول

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الياباني تاكومي مينامينو نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، سيخضع اليوم للكشف الطبي في ليفربول، تمهيدا لانضمامه إلى "الريدز" خلال يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الريدز" سيدفع 7.25 مليون إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد مينامينو مع سالزبورغ.

وأوضحت أن النجم الياباني، قد يشارك لأول مرة مع ليفربول في ديربي الميرسيسايد، ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

Takumi Minamino set for Liverpool medical ahead of £7.25m transfer to Anfield https://t.co/9bfYPhhElDpic.twitter.com/aSonLJSiCv — Mirror Football (@MirrorFootball) December 18, 2019

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المصدر: وكالات