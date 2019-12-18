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الياباني مينامينو يجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى ليفربول

الرياضة

الياباني مينامينو يجري الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى ليفربول
Globallookpress Georg Hochmuth
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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الياباني تاكومي مينامينو نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، سيخضع اليوم للكشف الطبي في ليفربول، تمهيدا لانضمامه إلى "الريدز" خلال يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الريدز" سيدفع 7.25 مليون إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد مينامينو مع سالزبورغ.

وأوضحت أن النجم الياباني، قد يشارك لأول مرة مع ليفربول في ديربي الميرسيسايد، ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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المصدر: وكالات

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