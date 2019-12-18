إنجاز تاريخي بانتظار برشلونة في "كلاسيكو الأرض"

يقف برشلونة على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي خلال مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، التي تجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب كامب نو اليوم الأربعاء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يتعادل مع ريال مدريد في عدد مرات الفوز بتاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة فوز برشلونة اليوم، فإنه سيتقدم على ريال مدريد في تاريخ المواجهات في "الليغا" لأول مرة.

وخلال 178 مباراة كلاسيكو بالدوري الإسباني، حقق كل فريق الفوز 72 مرة، بينما سيطر التعادل في 34 مناسبة.

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ولعب الغريمان برشلونة وريال مدريد فيما بينهما 275 مباراة، فاز الفريق الكتالوني في 115، والنادي الملكي في 99، فيما انتهت 61 مباراة بالتعادل.

وفي المواجهات الرسمية بمختلف المسابقات، التقى الفريقان 242 مرة، فاز برشلونة في 96، وريال مدريد في 95، فيما تعادل الفريقان في 51 مناسبة.

أما في المواجهات الودية (البطولات الاستعدادية)، فقد التقى الغريمان في 33 مباراة، فاز "البلوغرانا" في 19 مباراة، و"الميرينغي" في 4 مباريات، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

وستنطلق المباراة عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات