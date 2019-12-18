سان جيرمان يسعى خلف ثنائي برشلونة السابق لإعادة قصة النجاح

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، واستقدام لاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز ومدرب السد القطري، كمساعد له.

وأشارت صحيفة "le10sport" الفرنسية، إلى أن تشافي على علاقة جيدة بإدارة النادي الباريسي بحكم تواجده في قطر، ويرغب ناصر الخليفي في خوض التجربة والتعاقد معه ليكون مساعدا لغوارديولا في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة بطل الدوري الفرنسي تحاول إقناع غوارديولا بقيادة الكتيبة الفرنسية الموسم القادم في ظل تعثر مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

Le10Sport: El PSG sueña con una dupla Guardiola-Xavi para reeditar los éxitos del Barça https://t.co/2WrPuxPHfLpic.twitter.com/qbAr9l7yf0 — La Jugada Financiera (@LaJugadaF) December 18, 2019

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وتعود النية من تحقيق ذلك إلى محاولة تكرار تجربة غوارديولا مع برشلونة، والحصول على الثنائي معا لا يبدو اقتراحا معقدا، حيث ألمح غوارديولا إلى رغبته في الرحيل، أما بالنسبة لتشافي فقد أظهر غضبه من لاعبيه في فريق السد القطري وبات راغبا في العودة إلى أوروبا.

وستحاول إدارة النادي إغراءهما بقبول العرض عن طريق تلبية رغباتهما بضم لاعبين جدد لتسهيل مهمة تحقيق الألقاب، وتحديدا لقب دوري أبطال أوروبا.

ووضعت إدارة نادي العاصمة الفرنسية عدة أسماء في حال فشلت في التعاقد مع بيب وتشافي وعلى رأسهم ماسيليمانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق.

وأوضح المصدر أن مستقبل توماس توخيل معلق في الهواء، واستمراره مع الفريق متعلق بنتائج الفريق الفترة المقبلة، وخاصة في دوري أبطال أوروبا، في ظل رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه.

المصدر: lajugadafinanciera