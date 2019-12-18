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فيديو يتخطى حاجز 3 ملايين مشاهدة لأول امرأة تهزم رجلا في كأس العالم برمي السهام

الرياضة

فيديو يتخطى حاجز 3 ملايين مشاهدة لأول امرأة تهزم رجلا في كأس العالم برمي السهام
twitter\Fsherrock
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صنعت البريطانية، فالون شيروك، التاريخ، الأربعاء، بعد أن أصبحت أول امرأة تهزم رجلا في مباراة ببطولة العالم لرشق السهام، والتي تحتضنها لندن من 13 ديسمبر وحتى 1 يناير.

فازت فالون البالغة 25 عاما على مواطنها، تيد إيفيتس، البالغ 22 عاما، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بنتيجة 3-2.

وتعد رامية السهام البريطانية خامس امرأة تشارك في بطولة العالم للرجال PDC world championship، وبهذه الخطوة ضمنت مكانين للسيدات للمشاركة بين 96 لاعبا يتنافسون على اللقب كل عام.

وحظيت لقطة فوز فالون بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على حساب البطولة في "تويتر"، كما نالت دعم وثناء نجوم الرياضة في العالم.

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وقالت فالون عقب فوزها:"أنا عاجزة عن التعبير، لا أستطيع أن أصدق أنني صنعت التاريخ هذه الليلة، إنه إنجاز كبير لرمي السهام للسيدات، لقد أثبت أن النساء يمكنهن منافسة الرجال وهزيمتهم".

يذكر أنه في العام الماضي، خسرت البريطانية ليزا آشتون، المصنفة أولا عالميا للسيدات، 3-1 أمام الألماني يان ديكر، بينما هُزمت الروسية أنستاسيا دوبرومسلوفا عام 2009، أمام البريطاني ريان جويس. وكانت الكندية جايل كينج أول امرأة تنافس الرجال قد خسرت في الجولة الأولى عام 2001.

المصدر:theguardian

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