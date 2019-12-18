لقب جديد لمحمد صلاح .. ورونالدو خارج قائمة أفضل 30 لاعبا أوروبيا

منح مركز الدراسات الرياضية السويسري CIES، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لقب "المدفعجي" في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال عام 2019 للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق.

وأرجع المركز المتخصص في تحليل أداء اللاعبين السبب لقدرة "الفرعون" المصري الفائقة على التسجيل من خارج منطقة الجزاء بدقة عالية، وكان آخرها هدفه بمرمى واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

ونشر المركز الدولي قائمة بأفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2019 وجاء فيها الدولي المصري في المركز الـ29 برصيد 334 نقطة، بينما تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة أفضل لاعبي العالم، بـ 422 نقطة، وهو ما يتوافق مع الجوائز التي حصدها اللاعب مثل "الكرة الذهبية" وغيرها من الألقاب التي انهالت على اللاعب خلال الأيام الماضية.

Ronaldo misses out on top 30 footballers in Europe with Messi top of CIES index https://t.co/T33XQtNCic Full tables at https://t.co/qEvaWy4W1l — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 16, 2019

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وأثارت الدراسة الجدل بسبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 30 لاعبا في أوروبا وفقا لمركز الدراسات الرياضية السويسري CIES، إذ حل نجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي، في المركز 31 برصيد 332 نقطة.

وجاء المغربي كريم زياش لاعب أياكس ثانيا بـ 373 نقطة، أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بـ367 نقطة، وزميليه كيليان مبابي بـ363 نقطة، وآنخيل دي ماريا بـ361 نقطة، اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول في المركز الحادي عشر كأفضل مدافع في القائمة، فيما جاء البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ثامنا كأفضل لاعب خط وسط في القائمة.

المصدر: وكالات