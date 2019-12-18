الدوري الإيطالي يعتذر عن حملة "مسيئة" ضد العنصرية

اعتذر لويجي دي سيرفو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن الشعار الذي وضعته الرابطة لحملة مناهضة العنصرية في "الكالتشيو"، بعد سيل الانتقادات للشعار.

وكانت الرابطة قد وضعت شعارا للحملة هو صور ثلاثة قردة، للتعبير عن الأجناس المختلفة الأكثر انتشارا، الإفريقي، والأصفر الآسيوي، والملون الأوروبي، وذلك كشعار لحملة مناهضة للأعمال العنصرية التي تكررت مؤخرا في الملاعب الإيطالية.

ورسم الفنان الإيطالي سيميوني فوغازوتو هذه الصور وقالت الرابطة إنها ستضعها في مدخل القاعة الرئيسية لمقرها للتأكيد على التزام الكرة الإيطالية بمناهضة كل أشكال التمييز.

Serie A apologises for Monkeys in antiracism campaign https://t.co/3j6Le76Gv3pic.twitter.com/YvRCGRqNcW — Olisa.Tv (@olisatv) December 18, 2019

إقرأ المزيد

وأثار شعار الرابطة غضبا في الصحافة وبعض الأندية، منها روما وميلان، والجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فسر المتتبعون أن مزج ألوان أندية الإنتر ونابولي وروما مع وجوه القردة الثلاثة قد يرمز إلى لاعبين بعينهم تعرضوا في أوقات سابقة إلى هتافات عنصرية، وهو ما يبدو وكأنه تعزيز لمن يدعم تلك الهتافات.

وبعد موجة الانتقادات، قدم لويجي دي سيرفو اعتذارا رسميا لكل من شعروا بالإهانة، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي شيء مقصود.

ولكن التنفيذ لم يأتِ بالشكل المناسب حيث تم استخدام وجوه القرود، تلك التي تُستخدم أصواتها من الأساس في صيحات الاستهجان العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

وكان قد شهد "الكالتشيو" حوادث عنصرية في عدة مباريات لهذا الموسم، حيث تعرض روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، من بين العديد من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، لإهانات عنصرية من الجماهير في الملاعب.

المصدر: وكالات