شاهد.. محمد صلاح ونجوم ليفربول في كواليس جلسة تصوير مونديال الأندية

خضع نجوم ليفربول الإنجليزي لجلسة تصوير قبل بداية مشوارهم في مونديال الأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "الريدز" على "تويتر" كواليس جلسة التصوير التي نفذها اللاعبون أمس الثلاثاء.

It's almost matchday in Qatar 🔴



Go behind the scenes of our shoot as the Reds prepared for the #ClubWC... 👀🎬🏆 pic.twitter.com/7lREux5hiT — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2019

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ويلتقى ليفربول مع مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء، في ملعب "خليفة" بالدوحة، في مواجهة الدور نصف النهائي للمسابقة.

وحجز مونتيري المكسيكي مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تغلب على السد القطري 3-2، بالمقابل يشارك ليفربول في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية بعدما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا هذا العام.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب، قد أعلن قائمة اللاعبين المشاركين التي تضم 20 لاعبا فقط.

وجاء في القائمة كل من:

في حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران.

في الدفاع : فان دايك، غوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

في خط الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريغي.

المصدر: "تويتر ليفربول"