بالفيديو.. دورتموند يفرط بفوز من بين يديه بأخطاء دفاعية

فرط بروسيا دورتموند في تقدمه بهدفين ليتعادل 3-3 مع لايبزيغ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، ليبقى على بعد ثلاث نقاط في المركز الثالث على لائحة ترتيب الفرق.

وبدا دورتموند، الذي فاز بمبارياته الثلاث السابقة في الدوري، في طريقه للفوز عندما هز يوليان فايجل ويوليان برانت الشباك في الدقيقتين 23 و34 مع تفوق أصحاب الأرض تماما على متصدر الترتيب.

واقترب لايبزيغ من التسجيل مرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، لكن رومان بيركي حارس دورتموند أنقذ مرماه في المناسبتين.

إلا أن شباك الحارس السويسري اهتزت بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما حاول إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء لكنها لم تذهب بعيدا بما يكفي ليسمح لتيمو فيرنر بالتسجيل.

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وأضاف فيرنر هدفا ثانيا في الدقيقة 53 ليرفع رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم، لكن جيدون سانشو أعاد دورتموند للمقدمة بعد دقيقتين.

وبدا أن السيطرة عادت لدورتموند حتى نجح باتريك شيك، غير المراقب، في تسجيل هدف التعادل من متابعة في الدقيقة 78.

وبقي لايبزيغ في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

المصدر: "رويترز"