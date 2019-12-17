أستون فيلا يقسو على شباب ليفربول بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة (فيديو)

تأهل أستون فيلا إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه على ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب" فيلا بارك".

وسجل أهداف أصحاب الأرض كونور هوريان في الدقيقة 14، ومورغان بويس لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، وجوناثان كودجيا (هدفين) في الدقيقتين 37 و45، وويسلي مورايس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.

وخاض ليفربول اللقاء بفريق الشباب، بسبب تواجد الفريق الأول في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يستعد "الريدز" لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

المصدر: وكالات