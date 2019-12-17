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صديقة بالوتيلي السابقة تشجع كوتينيو بطريقة جريئة (صور)

الرياضة

صديقة بالوتيلي السابقة تشجع كوتينيو بطريقة جريئة (صور)
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ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن مغنية البوب الألمانية كاتيا كراسافيتش شجعت نجم بايرن ميونيخ، البرازيلي فيليب كوتينيو بطريقة جريئة بعد تسجيله لثلاثية في شباك فيردر بريمن في "البوندسليغا".

وحسب الصحيفة فإن المغنية الألمانية نشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة أثناء تواجدها في الملعب وعلقت عليها بالقول: "كوتينيو سجل ثلاثة أهداف، سأكون سعيدة بأن أريه أين يمكنه أن يسجل أيضا"، قبل أن تحذف المنشور من صفحتها لاحقا.

صديقة بالوتيلي السابقة تشجع كوتينيو بطريقة جريئة (صور)

يذكر أن كوتينيو سجل ثلاثية "هاتريك" ليقود بايرن ميونيخ للفوز 6-1 على ضيفه فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

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Playin with these balls 🏓

A post shared by BOSS BITCH 17.01.2020 👑 (@katjakrasavice) on

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المصدر: eurosport.ru

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