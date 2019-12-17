صديقة بالوتيلي السابقة تشجع كوتينيو بطريقة جريئة (صور)

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن مغنية البوب الألمانية كاتيا كراسافيتش شجعت نجم بايرن ميونيخ، البرازيلي فيليب كوتينيو بطريقة جريئة بعد تسجيله لثلاثية في شباك فيردر بريمن في "البوندسليغا".

وحسب الصحيفة فإن المغنية الألمانية نشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة أثناء تواجدها في الملعب وعلقت عليها بالقول: "كوتينيو سجل ثلاثة أهداف، سأكون سعيدة بأن أريه أين يمكنه أن يسجل أيضا"، قبل أن تحذف المنشور من صفحتها لاحقا.

يذكر أن كوتينيو سجل ثلاثية "هاتريك" ليقود بايرن ميونيخ للفوز 6-1 على ضيفه فيردر بريمن ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшая девушка Балотелли бурно отреагировала на хет-трик Коутиньо 🔞💣



➡ https://t.co/eBhalrXlqkpic.twitter.com/YX7QwYcYDk — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 17, 2019

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المصدر: eurosport.ru