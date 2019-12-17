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ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

الرياضة

ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض
Reuters Sergio Perez
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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، غدا الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويغيب عن قائمة الفريق الكتالوني، البرازيلي آرثر ميلو والفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

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وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، سواريز، ميسي، نيتو، لينغليت، غريزمان، ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، فيدال، أومتيتي، كارليس بيريز وأنسو فاتي.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب "الليغا" برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيف.

المصدر: وكالات

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