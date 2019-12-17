فلامينغو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الأهلي السعودي (فيديو)
تأهل فلامينغو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد تغلبه على الهلال السعودي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها قطر.
وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 1 - 0 على #فلامنغو البرازيلي في الدقيقة 18 عبر سالم الدوسري في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWC@Alhilal_FCpic.twitter.com/e3VhAz37wb— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
وعادل فلامينغو النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا.
فيديو : هدف #فلامنغو البرازيلي يعدل النتيجة 1 - 1 مع #الهلال السعودي في الدقيقة 49 عبر خيورخيان دي أراسايتا في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWC@Alhilal_FC@Flamengopic.twitter.com/5B9HboAXY3— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
وسجل فلامينغو الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق برونو هينريكي.
فيديو : هدف #فلامنغو البرازيلي يتقدم 2 - 1 على #الهلال السعودي في الدقيقة 78 عبر برونو هنريكي في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWC@Alhilal_FC@Flamengopic.twitter.com/nIETLmDsX0— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
وعزز الفريق البرازيلي تقدمه بهدف ثالث سجله علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف #فلامنغو البرازيلي يتقدم 3 - 1 على #الهلال السعودي في الدقيقة 82 عبر علي آل بليهي ضد مرماه في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWC@Alhilal_FC@Flamengopic.twitter.com/2BBKC72ECh— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البيروفي أندري غاريلو في الدقيقة 84.
وسيواجه فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.
المصدر: RT