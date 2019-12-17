 
مباشر

فلامينغو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الأهلي السعودي (فيديو)

الرياضة

فلامينغو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية على حساب الأهلي السعودي (فيديو)
AFP Giuseppe CACACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwyp

تأهل فلامينغو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019، بعد تغلبه على الهلال السعودي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها قطر.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

وعادل فلامينغو النتيجة في الدقيقة 49 عن طريق الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا.

وسجل فلامينغو الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق برونو هينريكي.

وعزز الفريق البرازيلي تقدمه بهدف ثالث سجله علي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البيروفي أندري غاريلو في الدقيقة 84.

وسيواجه فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس