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الهلال السعودي يفتتح التسجيل أمام فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

الرياضة

الهلال السعودي يفتتح التسجيل أمام فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية
AFP KARIM JAAFAR
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تجري في هذه اللحظات مباراة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

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