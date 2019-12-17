الهلال السعودي يفتتح التسجيل أمام فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية
AFP KARIM JAAFAR
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تجري في هذه اللحظات مباراة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية الـ 21 من ديسمبر الجاري.
وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 1 - 0 على #فلامنغو البرازيلي في الدقيقة 18 عبر سالم الدوسري في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية#قطر2019#ClubWC@Alhilal_FCpic.twitter.com/e3VhAz37wb— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2019
المصدر: RT