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شاهد.. الليبي الهوني يدخل تاريخ مونديال الأندية من أوسع أبوابه

الرياضة

شاهد.. الليبي الهوني يدخل تاريخ مونديال الأندية من أوسع أبوابه
AFP KARIM JAAFAR
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قاد المهاجم الليبي حمدو الهوني فريقه الترجي التونسي للفوز على السد القطري بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، لتحديد صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية في قطر.

وسجل الهوني ثلاثة أهداف "هاتريك" من أهداف فريقه الستة، ليصبح رابع لاعب يحقق "هاتريك" في تاريخ مونديال الأندية، بعد الأوروغوياني، لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والويلزي، غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني.

كما بات الهوني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل ثلاثية في مونديال الأندية.

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يذكر أن الترجي الذي شارك في البطولة للمرة الثالثة بعد 2011 و2018، كرر تحقيق أفضل ترتيب له، بعدما حل في المركز ذاته العام الماضي في الإمارات. كما ثأر النادي التونسي من منافسه القطري الذي هزمه 2-1 في الدور الثاني لنسخة 2011 في اليابان.

المصدر: وكالات

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