أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم معاقبته ألكسندر نوبل حارس شالكه، بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ماليا بسبب تدخل عنيف ضد لاعب آينتراخت فرانكفورت ميات غاسينوفيتش خلال مباراة الفريقين.

وفي الدقيقة 66 من زمن اللقاء، تعرض نوبل البالغ 23 عاما للبطاقة الحمراء مباشرة والطرد من أرضية الملعب، بعد إيقافه هجمة لميات غاسينوفيتش، مهاجم الفريق الضيف، بطريقة خطرة، عندما وجه له ركلة هوائية على طريقة "الكونغ فو" خارج منطقة الجزاء.

Про такие моменты судья говорят «шёл убивать». 😂 pic.twitter.com/yMYLxfKJB8 — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) December 15, 2019

يذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من "البوندسليغا" انتهت لمصلحة شالكه بهدف دون رد.

المصدر: وكالات