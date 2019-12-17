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ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير غياب رونالدو

الرياضة

ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير غياب رونالدو
Reuters
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تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، على أرضية ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وأكد ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية على تأثير غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، رغم إشادته بالبلجيكي إيدين هازارد، وقال: "هازارد يتمتع بجودة جيدة، إنه لاعب كرة قدم مختلف، لكني أعتقد أنه مختلف عن كريستيانو رونالدو بخصائص أخرى، من الصعب تعويض خسارة كريستيانو، لكن هازارد لاعب رائع أيضا".

وقال عن مباراة الكلاسيكو: "حين نلعب في البيرنابيو نحصل على مساحات أكثر، فهم يهاجموننا أو يضغطون علينا لكون ذلك مفروض عليهم لكونهم الفريق المستضيف وجماهيرهم تضغط عليهم".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "في الكامب نو يفرضون أسلوبا آخر للعب يعودون قليلا للخلف ويكونون قريبين من بعضهم البعض وينطلقون في المرتدات لكونهم يملكون لاعبين بسرعة كبيرة، في البيرنانيو نلعب أيضا 90 دقيقة لكن في الكامب نو اللقاء يصبح معقدا".

ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير غياب رونالدو
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ويعتبر ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو بـ 26 هدفا، 18 منها في الدوري الإسباني، وشارك في 41 كلاسيكو بين الغريمين برشلونة والريال.

المصدر: وكالات

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